Захарову развеселило заявление Белого дома о Зеленском, пребывающем "в стрессе"

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой показалось забавным, что Вашингтон назвал нынешнее состояние украинского лидера Владимира Зеленского "стрессовым".

Поводом для её иронии послужили слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джона Кирби, который сообщил, что лидер страны Джо Байден хорошо осведомлён о стрессовом состоянии Зеленского, в котором тот сейчас пребывает.

По мнению Захаровой, такое определение, крайне далёкое от "всяких грубостей и пошлостей", звучит очень элегантно.

"Посмотрите, насколько "более красивее": — Как у него дела? — Он в стрессе", — описала своё видение происходящего Захарова в своем Телеграм-канале.

По мнению представителя МИД, Белый дом таким образом легко и изящно заменил "физиологическое местонахождение пикантным состоянием".