Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой показалось забавным, что Вашингтон назвал нынешнее состояние украинского лидера Владимира Зеленского "стрессовым".
Поводом для её иронии послужили слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джона Кирби, который сообщил, что лидер страны Джо Байден хорошо осведомлён о стрессовом состоянии Зеленского, в котором тот сейчас пребывает.
По мнению Захаровой, такое определение, крайне далёкое от "всяких грубостей и пошлостей", звучит очень элегантно.
"Посмотрите, насколько "более красивее":
— Как у него дела?
— Он в стрессе", — описала своё видение происходящего Захарова в своем Телеграм-канале.
По мнению представителя МИД, Белый дом таким образом легко и изящно заменил "физиологическое местонахождение пикантным состоянием".
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