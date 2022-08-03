Главе Чечни Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

В среду, 3 августа, руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР.

Церемония передачи награды проходила в Грозном. На мероприятии присутствовал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Кадыров получил высокое звание за "героизм, мужество и отвагу", проявленные в ходе спецоперации по освобождению территорий и защите населения ЛНР и ДНР от агрессии со стороны украинской армии.

Во время церемонии Пасечник поблагодарил главу Чечни и бойцов подразделений "Ахмат" за помощь в борьбе с националистами Украины.

Ранее Кадыров предложил разместить в горах Чеченской Республики российские системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в изменившихся реалиях нужно принимать современные решения в сфере безопасности. Политик пояснил, что средства ПВО как никогда востребованы на южных рубежах России.