Бывший руководитель Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков прокомментировал реакцию китайских властей на рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
По мнению политика, Вашингтон не смог спровоцировать Пекин. Стрелков отметил, что пока военные Китая не способны бороться с флотом и авиацией Штатов, поэтому решение не атаковать Тайвань из-за визита американской чиновницы является рациональным. Вместе с этим экс-министр ДНР напомнил: КНР намерена перевооружить армию к 2025 году.
"Китай к возможной войне готовится активно и целенаправленно. И не съемкой мультфильмов", — заключил политик.
Ранее в МИД КНР предупредили о жёстком ответе на приезд Пелоси на Тайвань. Как подчеркнули представители Пекина, ответственность за последствия его реакции несут сепаратисты и США.
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