Стрелков: США не смогли спровоцировать пока неготовый к войне Китай

Бывший руководитель Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков прокомментировал реакцию китайских властей на рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

По мнению политика, Вашингтон не смог спровоцировать Пекин. Стрелков отметил, что пока военные Китая не способны бороться с флотом и авиацией Штатов, поэтому решение не атаковать Тайвань из-за визита американской чиновницы является рациональным. Вместе с этим экс-министр ДНР напомнил: КНР намерена перевооружить армию к 2025 году.

"Китай к возможной войне готовится активно и целенаправленно. И не съемкой мультфильмов", — заключил политик.

Ранее в МИД КНР предупредили о жёстком ответе на приезд Пелоси на Тайвань. Как подчеркнули представители Пекина, ответственность за последствия его реакции несут сепаратисты и США.