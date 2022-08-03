Член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что у Киева нет прав на Запорожскую область.
"Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область", — приводит его слова РИА Новости.
По словам Рогова, такие города, как Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса никогда не были украинскими, их создавали русские цари.
"И не Украине распоряжаться судьбой этих земель", — подчеркнул он.
Член главного совета Запорожской ВГА рассказал, что на протяжении долгого времени жителям этих городов навязывали украинство, все русско-ориентированные люди были подвержены репрессиям, а их дети лишены права обучаться на родном языке.
Ранее экономист и политический эксперт Михаил Хазин перечислил города, которые никогда не относились к истории Украины, в частности, Сумы, Харьков и даже Львов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.