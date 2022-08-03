Рогов: у Киева нет прав на Запорожскую область

Член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что у Киева нет прав на Запорожскую область.

"Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область", — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, такие города, как Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса никогда не были украинскими, их создавали русские цари.

"И не Украине распоряжаться судьбой этих земель", — подчеркнул он.

Член главного совета Запорожской ВГА рассказал, что на протяжении долгого времени жителям этих городов навязывали украинство, все русско-ориентированные люди были подвержены репрессиям, а их дети лишены права обучаться на родном языке.

Ранее экономист и политический эксперт Михаил Хазин перечислил города, которые никогда не относились к истории Украины, в частности, Сумы, Харьков и даже Львов.