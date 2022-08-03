Экс-канцлер ФРГ Шрёдер о желании Киева вернуть Крым: "Кто всерьёз в это верит?"

Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер оценил намерение украинских властей военными способами вернуть под контроль Киева полуостров Крым. По мнению политика, эта идея является абсурдной.

"Кто всерьёз верит, что президент России может когда-либо снова отдать Крым?" — сказал экс-руководитель Германии, слова которого приводит немецкий журнал Stern.

Ранее Шрёдер призвал представителей Берлина запустить магистральный газопровод "Северный поток-2". Таким образом Евросоюз сможет избежать экономический кризис и нехватку голубого топлива, объяснил политик.