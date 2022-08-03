США уже не скрывают своё прямое участие в украинском конфликте. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В подтверждение своих слов Конашенков привёл заявление украинского генерала, главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сообщившего, что перед каждым запуском американских РСЗО HIMARS киевские власти консультируются с Вашингтоном, который корректирует им цели для удара, или прямо предлагает, куда конкретно направлять ракету.
"Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине", — сделал вывод Конашенков, слова которого приводит SM-News.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал поставленные Соединёнными Штатами Киеву РСЗО HIMARS "символом справедливости" для Украины.
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