Китай предостерёг Германию от поддержки Тайваня и "пляски под дудку США"

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин ответила руководителю внешнеполитического ведомства ФРГ Анналене Бербок, которая заявила о готовности Берлина поддержать Тайбэй в случае атаки Пекина на Тайвань.

"Мы надеемся, что немецкая сторона не будет плясать под дудку США", — подчеркнула Хуа Чуньин в ходе брифинга.

Вместе с этим дипломат порекомендовала властям Германии "проявлять осторожность" при рассуждениях об острове. Также в МИД КНР указали на важность принципа "одного Китая".

Ранее Бербок заявила, что Берлин поможет Тайбэю в конфликте с Пекином.

"Мы не приемлем, когда большой сосед нападает на своего меньшего соседа", — сказала министр.