Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин ответила руководителю внешнеполитического ведомства ФРГ Анналене Бербок, которая заявила о готовности Берлина поддержать Тайбэй в случае атаки Пекина на Тайвань.
"Мы надеемся, что немецкая сторона не будет плясать под дудку США", — подчеркнула Хуа Чуньин в ходе брифинга.
Вместе с этим дипломат порекомендовала властям Германии "проявлять осторожность" при рассуждениях об острове. Также в МИД КНР указали на важность принципа "одного Китая".
Ранее Бербок заявила, что Берлин поможет Тайбэю в конфликте с Пекином.
"Мы не приемлем, когда большой сосед нападает на своего меньшего соседа", — сказала министр.
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