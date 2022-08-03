МИД Китая: Пекин жёстко ответит на визит Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что Пекин планирует принять жёсткие меры на фоне поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

"КНР ясно дала понять, что примет все необходимые меры для решительной защиты суверенитета и территориальной целостности страны", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга.

При этом Хуа Чуньин отметила, что за последствия реакции Китая несут ответственность американские власти и сепаратисты.

Ранее журналисты The Washington Post предрекли Тайваню масштабный кризис. Он начнётся после отъезда американского политика, сказали в СМИ. По данным издания, Пекин намерен атаковать экономику острова.