Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что Пекин планирует принять жёсткие меры на фоне поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
"КНР ясно дала понять, что примет все необходимые меры для решительной защиты суверенитета и территориальной целостности страны", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга.
При этом Хуа Чуньин отметила, что за последствия реакции Китая несут ответственность американские власти и сепаратисты.
Ранее журналисты The Washington Post предрекли Тайваню масштабный кризис. Он начнётся после отъезда американского политика, сказали в СМИ. По данным издания, Пекин намерен атаковать экономику острова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.