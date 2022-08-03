Британские журналисты со ссылкой на бывшего руководителя Центробанка Украины Олега Чурия заявили, что Киеву срочно нужна материальная помощь западных лидеров. Если они не передадут деньги, в стране начнётся экономическая катастрофа, предупредили в СМИ.
"Украина не сможет противостоять России без увеличения объёмов макрофинансовой поддержки до четырёх-пяти миллиардов долларов ежемесячно", — подчеркнули в Financial Times.
По информации издания, после запуска военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине Киев получал от Запада около трёх миллиардов долларов в месяц. Из-за продолжающихся боевых действий привычные методы стабилизации экономики становятся бесполезными, добавили журналисты. Они заявили, что без помощи других стран Украина столкнётся со взрывным ростом инфляции, отсутствием резервов и кризисом валюты.
Ранее аналитик Александр Охрименко в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на сообщение СМИ, согласно которому Берлин заблокировал передачу средств Киеву.
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