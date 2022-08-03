FT: без дополнительной поддержки Запада Украину ждёт экономическая катастрофа

Британские журналисты со ссылкой на бывшего руководителя Центробанка Украины Олега Чурия заявили, что Киеву срочно нужна материальная помощь западных лидеров. Если они не передадут деньги, в стране начнётся экономическая катастрофа, предупредили в СМИ.

"Украина не сможет противостоять России без увеличения объёмов макрофинансовой поддержки до четырёх-пяти миллиардов долларов ежемесячно", — подчеркнули в Financial Times.

По информации издания, после запуска военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине Киев получал от Запада около трёх миллиардов долларов в месяц. Из-за продолжающихся боевых действий привычные методы стабилизации экономики становятся бесполезными, добавили журналисты. Они заявили, что без помощи других стран Украина столкнётся со взрывным ростом инфляции, отсутствием резервов и кризисом валюты.

Ранее аналитик Александр Охрименко в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на сообщение СМИ, согласно которому Берлин заблокировал передачу средств Киеву.