Депутат Морозов: Берлин не услышит призыв Шрёдера запустить "Северный поток-2"

Берлин проигнорирует призыв экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера запустить газопровод "Северный поток-2" ради благополучия европейцев. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

По его мнению, к словам Шрёдера вряд ли прислушаются, ведь нынешние политики в Германии думают лишь о том, как лучше "лизнуть" президента США Джо Байдена за счёт своих граждан.

"Скорее всего, не прислушаются. Шрёдер не пророссийский, а пронемецкий политик. Он думает о благе Германии", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

Политик пояснил, что для запуска газопровода "Северный поток-2" требуется только политическая воля. С технической точки зрения никаких проблем нет, указал депутат. Как подчеркнул Морозов, если власти ФРГ примут верное решение, то газ начнёт поступать в дома жителей Германии на долгосрочных условиях и по приятной стоимости.

Ранее Шрёдер призвал Берлин ввести в эксплуатацию "Северный поток-2", чтобы снизить финансовую нагрузку на европейцев.