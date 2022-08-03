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CR назвала "пять ударов Си" за Пелоси на Тайване: но КНР себе вредить не желает

Мир

Западные эксперты критически отзываются о визите Нэнси Пелоси, прогнозируя негативные последствия для Тайваня уже в ближайшем будущем.

CR назвала "пять ударов Си" за Пелоси на Тайване: но КНР себе вредить не желает

По данным агентства Bloomberg, есть несколько возможных сценариев развития событий после случившейся высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя. По факту самым очевидно неприятным сценарием может оказаться война, которая, помимо всего прочего, станет еще и очень дорогостоящей.

Такой прогноз дал директор по анализу Китая и Северной Азии Эндрю Гилхолм в Control Risks (Консалтинговой фирме по глобальным рискам и стратегическим вопросам, специализирующейся на политических рисках, рисках безопасности и целостности).

Варианты развития событий получаются действительно не ахти. В соцмедиа их уже называют "Пять ударов Си":

  • Есть версия, что Тайвань ожидают крупные вторжения боевых самолетов как со стороны Китая, так и из США. Если американцы решатся на вторжение, КНР придется ответить военным путем, пояснила старший аналитик Crisis Group.
  • Также возрастет число военных самолетов в небе над островом. Проведение военных полетов над Тайванем, по большому счету, является принуждением к принятию решения "сбивать объект или нет".
  • Китай также начал очередные ракетные испытания. Ранее НОАК уже запускала баллистические ракеты — "убийцы авианосцев" — в Южно-Китайское море в 2020 году, что было воспринято как ответ на военно-морские учения США.
  • Не обойдется и без мер экономического характера. Пекину вполне под силу разрушить напрочь всю экономику Тайваня, наложив санкции на экспортеров и ограничив двустороннюю торговлю.
  • Есть варианты и обрушить судоходство в Тайваньском проливе, ключевом маршруте мировой торговли. Но китайцы — не европейцы и пока что вредить себе желания не испытывают.

Тем не менее руководители Поднебесной уже предупредили США о том, что администрация Байдена столкнется с "серьезной" неудачей в отношениях с Китаем из-за визита Пелоси. Вполне возможен отзыв посла Китая в США Цинь Гана, который занял свой пост в прошлом году.

При прочих равных условиях Пекин имел возможность задействовать и другие военные варианты кроме организации вторжения через 130-километровый Тайваньский пролив.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что посещение американского политика острова обернется для США катастрофическими последствиями. Несмотря на сарказм прессы в отношении Пекина, обозреватели пишут, что проблема тут тут не сводится к Тайваню.

По этому поводу бывший министр обороны Франции Ален Ришар высказался в LePoint.fr в том духе, что Китай может пойти дальше обычных нарушений границы со стороны его боевых самолетов.

Особенно опасаться следует китайского флота с его специальными транспортными судами для крупномасштабного морского десанта. При этом стоит помнить, что совсем недавно таких судов у Китая не было. То есть применение военной силы, если Тайвань и дальше будет провоцировать его своей "независимостью", Китай точно не смутит.

Проблема в том, что военный ответ Китая втянет США в опосредованные конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно, посетовали в NYT. А надежды на союзников очень мало — у них и так достаточно проблем с Россией в контексте Украины, где США тоже не блещут возможностями влиять на ситуацию.

К примеру, Джо Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан прямо просили Пекин не вступать в украинский конфликт и не оказывать России военную помощь — особенно сейчас, когда арсенал Путина истощился за пять месяцев упорных боев. И вот все это пошло прахом из-за "совершенно авантюрной затеи Нэнси Пелоси".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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