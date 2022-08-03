Лавров: США доказывают миру свою безнаказанность визитом Пелоси на Тайвань

Американские власти пытаются доказать миру свою безнаказанность с помощью поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Мьянме он отметил, что Соединённые Штаты продолжают следовать принципу "что хочу, то и ворочу".

"Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность", — сказал Лавров, комментируя визит Пелоси на Тайвань.

Он также добавил, что не видит других причин для того, чтобы создавать раздражитель для Китая "на ровном месте".

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сравнил визит Пелоси на Тайвань с поездкой заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд на Майдан в 2014 году. Он назвал американских чиновниц "сёстрами-близнецами" по разрушительным последствиям их визитов.