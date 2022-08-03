Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Спрятавший сыновей Данилов накинулся на украинцев, желающих выехать из страны
На северной окраине Донецка маршрутка подорвалась на мине "Лепесток"
Союзные силы ликвидируют позиции ВСУ в районе коксохимического завода в Авдеевке
Политолог Гусий: "сочинский коридор" откроет полёты на юг России
Лавров: США доказывают миру свою безнаказанность визитом Пелоси на Тайвань
Журналисты WP предрекли масштабный кризис на Тайване после отъезда Пелоси
Зеленский сделал HIMARS символом и считает убийства "справедливостью"
Руденко: плотность огня с нашей стороны по укрепам в Песках зашкаливает
DM: британцы уже не знают, на чём экономить в случае нового роста цен

Подоляка: Китай не готовился к войне против Тайваня из-за визита Пелоси

Мир

Многие ожидали, что как только самолёт с Нэнси Пелоси коснётся взлётно-посадочной полосы аэропорта в Тайбэе, Китай тут же начнёт войну против Тайваня. Но этого не произошло.

Подоляка: Китай не готовился к войне против Тайваня из-за визита Пелоси

Журналист и блогер Юрий Подоляка считает, что вторжения Китая на Тайвань могли ожидать только очень наивные люди. И если бы оно случилось, то для американцев это было бы на самом деле победой.

Эксперт сравнил ситуацию с той, что развивалась вокруг Украины и специальной военной операции России. К СВО российская армия готовилась на протяжении многих месяцев. Армия к любой военной операции готовится очень тщательно, отметил он.

Если бы Китай планировал военную операцию на Тайване, то он также долго готовился бы к ней. И тогда визит Пелоси мог бы действительно стать спусковым механизмом, считает аналитик.

"Однако китайская армия к ней (войне - прим. ред.) не готовилась, она до сих пор не готова к ней, и, естественно, никакой войны начаться не могло", — пояснил журналист.

Он не исключил, что после визита спикера Конгресса США армия Китая начнёт разворачиваться около Тайваня, и рано или поздно это всё-таки приведёт к войне. Но произойдёт это не сегодня.

По его мнению, США прекрасно понимают, что, играя с Китаем вдолгую, они проиграют. И поэтому пытаются спровоцировать войну на Тайване пока они ещё в силе.

У Москвы не было выбора проводить спецоперацию или нет, но у Китая такой выбор есть: он может начать войну против Тайваня, а может не начать. Однако Тайвань может перейти красную черту уже в ближайший год, заключил Подоляка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Экономика и бизнес
Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ

Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.

Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Мир. Новости мира
Норин: большие потери ВСУ не приведут к слому боевого духа Киева
Любовь Степушова Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье Любовь Степушова Андрей Николаев Пятая статья Устава НАТО никого ни к чему не обязывает? Андрей Николаев Ольга Лебедева Американские предсказатели: мы будем сильно завидовать России Ольга Лебедева
Силовые структуры
В Киеве пообещали уничтожить Крымский мост и взять Крым с ходу
Силовые структуры
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Норин: удар из HIMARS по территории России может привести к мобилизации
Силовые структуры
Норин: удар из HIMARS по территории России может привести к мобилизации
Последние материалы
DM: британцы уже не знают, на чём экономить в случае нового роста цен
RTL/ntv: экс-канцлер Германии Шрёдер отказался извиняться за дружбу с Путиным
WarGonzo: союзные силы вошли в Соледар
ISW: союзные силы решили атаковать Авдеевку в лоб
ВСУ снова ударили по Донецку ракетами “Ураган” с минами “Лепесток”
Кирби: Белый дом не видит причин для агрессивного недовольства Китая
Косачёв: визит Пелоси на Тайвань напоминает поездку Нуланд на Майдан в 2014 году
Тайвань недоволен реакцией Китая на визит Пелоси: Пекин задумал вторжение
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая по крупным городам
Стремоусов: Херсонская область отразила ракетную атаку со стороны ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников