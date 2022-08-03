Подоляка: Китай не готовился к войне против Тайваня из-за визита Пелоси

Многие ожидали, что как только самолёт с Нэнси Пелоси коснётся взлётно-посадочной полосы аэропорта в Тайбэе, Китай тут же начнёт войну против Тайваня. Но этого не произошло.

Журналист и блогер Юрий Подоляка считает, что вторжения Китая на Тайвань могли ожидать только очень наивные люди. И если бы оно случилось, то для американцев это было бы на самом деле победой.

Эксперт сравнил ситуацию с той, что развивалась вокруг Украины и специальной военной операции России. К СВО российская армия готовилась на протяжении многих месяцев. Армия к любой военной операции готовится очень тщательно, отметил он.

Если бы Китай планировал военную операцию на Тайване, то он также долго готовился бы к ней. И тогда визит Пелоси мог бы действительно стать спусковым механизмом, считает аналитик.

"Однако китайская армия к ней (войне - прим. ред.) не готовилась, она до сих пор не готова к ней, и, естественно, никакой войны начаться не могло", — пояснил журналист.

Он не исключил, что после визита спикера Конгресса США армия Китая начнёт разворачиваться около Тайваня, и рано или поздно это всё-таки приведёт к войне. Но произойдёт это не сегодня.

По его мнению, США прекрасно понимают, что, играя с Китаем вдолгую, они проиграют. И поэтому пытаются спровоцировать войну на Тайване пока они ещё в силе.

У Москвы не было выбора проводить спецоперацию или нет, но у Китая такой выбор есть: он может начать войну против Тайваня, а может не начать. Однако Тайвань может перейти красную черту уже в ближайший год, заключил Подоляка.