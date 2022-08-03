Журналисты WP предрекли масштабный кризис на Тайване после отъезда Пелоси

Американские журналисты заявили, что серьёзный кризис вокруг острова Тайвань возникнет после отъезда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По данным The Washington Post, Пекин не планирует запускать вооружённый конфликт, однако намерен продолжить демонстрировать силу. Как отметили в СМИ, скорее всего, китайские власти атакую экономику Тайваня. Вместе с этим сотрудники издания предрекли усиление давления на Тайбэй в области информации.

"У КНР очень широкий набор методов для нанесения вреда острову. Пекин часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом", — подчеркнул член администрации президента США Джо Байдена.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Китаю не стоит воспринимать рабочую поездку американской чиновницы на Тайвань как кризисную ситуацию.