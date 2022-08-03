DM: британцы уже не знают, на чём экономить в случае нового роста цен

В ходе социологического опроса выяснилось, что 13% британцев больше не могут урезать свои расходы на фоне продолжающегося кризиса в стране. Также около 30% британских семей признались, что обеспокоены ростом цен. Они считают, что не смогут справиться с нынешней стоимостью жизни. Предполагается, что инфляция в Великобритании может возрасти до 12% с началом осени.

Британский таблоид Daily Mail отмечает, что страна находится "на пределе", поскольку счета за электроэнергию могут увеличиться в три раза по сравнению с началом 2022 года.

"Многие семьи по всей Великобритании в настоящее время стоят перед очень сложным финансовым выбором. Некоторым из них этот выбор кажется невозможным", — заявил генеральный директор инвестиционной компании Legal & General Group Найджел Уилсон.