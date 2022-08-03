Китайское государственное Центральное телевидение (CCTV) сообщило в полночь во вторник (по местному времени), что армия КНР проводит учения вокруг Тайваня. А в соцсетях появилось видео массированных обстрелов из реактивных установок залпового огня, проведенных якобы в рамках учений китайской армии в провинции Фуцзянь, ближайшей к острову.
Как объявил официальный Пекин, серия военных маневров, включая учения с использованием боевого оружия и ракет — ответ на прибытие в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Тайбэй со своей стороны немедленно обвинил власти КНР в намерении вторгнуться на территорию островного государства (которое, к слову, является отколовшимся регионом, чью независимость Китай не признает, считая своей частью).
Власти США, заварившие всю эту кашу, пока предпочитают наблюдать, не делая резких заявлений и не предпринимая никаких действий.
По словам Джона Кирби, Вашингтон "ожидает, что Китай примет меры в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань".
Во время утреннего брифинга представитель Белого дома сказал, что Вашингтон "готов отреагировать на возможные действия Пекина", однако сам к конфликту с Пекином "не стремится":
"Мы не намерены бряцать оружием", — проинформировал журналистов Кирби, уточнив, что в Белом доме не видят оснований для того, чтобы в Китае визит Пелоси на остров "воспринимался, как кризисная ситуация". И особенно американские власти не хотят, чтобы "под этим предлогом" КНР "наращивала военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него".
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