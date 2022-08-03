Косачёв: визит Пелоси на Тайвань напоминает поездку Нуланд на Майдан в 2014 году

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сравнил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поездкой заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд на Майдан в 2014 году.

По его мнению, рабочие визиты американских политиков нарушили мировой порядок и подорвали мировую безопасность.

"Нуланд на Майдане в 2014 году и Пелоси на Тайване в 2022-м по разрушительным последствиям "сёстры-близнецы", — отметил Косачёв.

Он подчеркнул: после поездки Нуланд на Майдан Украина до сих пор находится "в огне".

Ранее китаевед и публицист Николай Вавилов заявил, что ответ КНР на прилёт Пелоси на Тайвань будет "жёстким и мощным" как в дипломатической, так и в военной сфере. Китай уже разворачивает Военно-морской флот вокруг острова со всех сторон, тем самым моделируя его блокаду, пояснил эксперт.