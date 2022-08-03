MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая по крупным городам

В городе Филадельфия прошли военные учения, в ходе которых отрабатывалась ликвидация последствий радиационного, химического и биологического поражения местности при возможном ударе гиперзвуковой ракеты. Местные политики заявили, что Россия "нарушает договорённости", а Китай активно развивает собственное гиперзвуковое оружие, поэтому подобные учения США особенно важны.

По сценарию манёвров по Филадельфии, Нью-Йорку и Чикаго одновременно были нанесены удары гиперзвуковыми ракетами, которые якобы распространяли неизвестные вещества.

"В рамках продолжавшихся три дня учений более 400 военнослужащих и ещё 150 сотрудников экстренных служб города, штата и федерального центра отработали аварийно-спасательные работы в повреждённых строениях, обеспечение связи в метро и эвакуацию раненых", — сообщили в Military Times.