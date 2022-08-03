Экс-канцлер Германии Шрёдер призвал Берлин запустить "Северный поток-2"

Берлин должен содействовать скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.

В интервью изданию Stern он отметил, что СП-2 позволит снизить финансовую нагрузку на европейцев. Кроме того, бывший канцлер подчеркнул: с помощью газопровода Германия сможет решить проблему дефицита голубого топлива.

"Самое простое решение — ввести в эксплуатацию "Северный поток-2", который уже построен", — сказал Шрёдер.

Он раскритиковал немецких политиков, отказавшихся от запуска СП-2. Как пояснил экс-канцлер, многие европейцы уже "считают каждый цент". Шрёдер убеждён: экономическая обстановка в ЕС будет только ухудшаться, если Берлин не разрешит ввести в эксплуатацию "Северный поток-2".

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что весь мир воспримет запуск СП-2 как поражение Германии перед Россией.