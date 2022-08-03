Леонков: США после прилёта Нэнси Пелоси на Тайвань навсегда потеряли Китай

Вашингтон навсегда потерял Китай из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью РИА Новости он отметил, что Пекин ещё сильнее сблизится с Москвой на фоне ухудшения обстановки вокруг Тайваня.

По его словам, Белый дом ошибочно считает себя победителем в раунде с экипажем спикера палаты представителей. Специалист подчеркнул: на самом деле власти США "сели в лужу", показав, что не способны договариваться с такими "безбашенными" политиками, как Пелоси.

"США теперь навсегда теряют Китай, потому что Тайвань — самая чувствительная тема для Китая, которую он хотел решить мирным способом", — сказал Леонков.

Эксперт считает, что Штаты устроили провокацию, которая могла привести к полномасштабному вооружённому столкновению. Эта ситуация демонстрирует недальновидность и безответственность американских политиков, заключил специалист.