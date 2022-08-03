GT: Пелоси, прилетев на Тайвань, ведёт себя как "политический чумной божок"

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ведёт себя как "политический чумной божок", ведь своими провокациями она подрывает безопасность в Тайваньском проливе, пишет Global Times.

По информации китайской газеты, американская чиновница, прилетев на Тайвань, окончательно испортила отношения КНР и США.

"Подобно "политическому чумному божку", Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряжённости", — сказано в материале.

Авторы статьи добавили, что Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о серьёзных последствиях в случае визита Пелоси на Тайвань, однако Белый дом не принял никаких мер и позволил спикеру палаты представителей приземлиться в аэропорту Тайбэя. Китайские журналисты убеждены: именно американские власти и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня виноваты в "подрыве мира".

GT подчёркивает: рабочая поездка Пелоси нарушила принцип "одного Китая", положения трёх совместных коммюнике КНР и США, а также резолюцию ООН.