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NYT: между Белым домом и Зеленским наблюдается глубокое недоверие

Мир

Белый дом относится к властям Украины, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому, с большим недоверием, чем это принято показывать публично, пишет New York Times.

NYT: между Белым домом и Зеленским наблюдается глубокое недоверие

Колумнист издания Томас Фридман, критикуя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил, что она выбрала "худшее время" для поездки. По его словам, украинский конфликт способен принести "опасные сюрпризы" из-за своей нестабильности.

Кроме того, он подчеркнул: администрация США гораздо больше обеспокоена поведением Киева, чем это выносится на публику. Как пояснил журналист, Вашингтон до сих пор не знает об объективных причинах недавних увольнений в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Наблюдается глубокое недоверие между Белым домом и президентом Зеленским, значительно большее, чем сообщается", — указал Фридман.

Он также призвал американских политиков избежать прямого столкновения с двумя сверхдержавами — Россией и Китаем. Азбучная истина геополитики гласит, что затевать такой конфликт опасно, заключил колумнист.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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