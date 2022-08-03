Сыромолотов: США признаются в создании "IT-армии Украины" для атак на РФ

Американские власти признаются в создании "IT-армии Украины" для осуществления атак на инфраструктуру России. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

В интервью РИА Новости он отметил, что США и их союзники используют информационные технологии в наступательных целях. По его словам, российская делегация напомнила об этой проблеме на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, Сыромолотов подчеркнул: Штаты не скрывают, что используют современные технологии в своих интересах.

"Признаются в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру", — заключил замглавы МИД России.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что в кибератаках на РФ задействованы 22 хакерские группировки из США, Польши, Грузии, Украины и других стран.