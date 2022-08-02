Басурин сообщил о потерях ДНР в боях за освобождение Республики: семеро погибло

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил о потерях ДНР в боях за освобождение Республики за прошедшие сутки.

По данным СЦКК ДНР, за текущие сутки ВСУ выпустили более 300 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов. В редакцию "Русской Весны" поступил текст заявления Басурина, в котором говорится, что огонь вёлся по десяти населённым пунктам Республики. Было повреждено 22 жилых дома и 10 объектов инфраструктуры.

Семь защитников ДНР погибли и 17 получили ранения. Также среди мирных граждан ранение получил один ребёнок 2016 года рождения.

На данный момент проводится комплекс работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" (ПФМ-1С). Басурин призывает всех граждан Республики соблюдать осторожность при перемещении и усилить контроль над детьми.