Артиллеристы поздравили десантников салютом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по складам ВСУ.
Артиллеристы РФ, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, поздравили всех десантников с Днём ВДВ. Поздравление вышло весьма уникальным. Военные РФ организовали необычный "салют" выстрелив из РСЗО по украинским штабам.
На видео, которое появилось в социальных сетях, артиллеристы поздравили своих братьев по оружию и перед пуском ракет сказали:
"За ВДВ! Залпом огонь".
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