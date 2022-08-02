Артиллеристы поздравили десантников салютом из РСЗО по складам ВСУ

Артиллеристы поздравили десантников салютом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по складам ВСУ.

Артиллеристы РФ, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, поздравили всех десантников с Днём ВДВ. Поздравление вышло весьма уникальным. Военные РФ организовали необычный "салют" выстрелив из РСЗО по украинским штабам.

На видео, которое появилось в социальных сетях, артиллеристы поздравили своих братьев по оружию и перед пуском ракет сказали:

"За ВДВ! Залпом огонь".