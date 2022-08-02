Сергей Марков: визит Пелоси на Тайвань станет ударом по авторитету США

Политолог Сергей Марков считает, что визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань станет ударом по авторитету США на мировой арене.

"Эта поездка показала, что США путём авантюры готовы создать кризис на пустом месте. Хаос нарастает в политике Вашингтона", — написал политолог в своём Telegram-канале "Логика Маркова".

Он отметил, что "никто не хочет зависеть от сумасшедших". Политолог подчеркнул, что "сила воли нужна в важных делах".

"Рисковать мировой безопасностью, чтобы потроллить Си (Цзиньпина) и очень умеренно ведущий себя Китай — это не сила воли, а безумный авантюризм", — подчеркнул политолог.

Отметим, во вторник на протяжении всего дня поступала информация о полёте самолёта, в котором находилась американская делегация, на Тайвань. Маршрут был построен таким образом, чтобы ему не пришлось лететь вдоль берегов Китая, то есть через Индонезию и Филиппины.

В Пекине на визит Нэнси Пелоси отреагировали крайне резко, сочтя его грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", — отметил МИД КНР.

Визит спикера палаты представителей "в любой форме или по любой причине является крупной политической провокацией, направленной на наращивание официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем", было сказано в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В российском МИДе заявили, что Китай вправе принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета. Визит Пелоси назван "явной провокацией".

"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", — говорится в заявлении МИД России.