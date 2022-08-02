Президент украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с Pravda.Ru высказался об обвинениях офиса Владимира Зеленского в адрес Германии, которая якобы блокирует макрофинансовую помощь Украине.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Германия препятствует выделению Киеву финансовой помощи от Евросоюза.

Экономист Охрименко считает, что помощь Украине из-за бюрократических проволочек будут выделять дозированно, тогда как Украина желает получить все 9 миллиардов долларов разом.

Представителям Украины такой расклад не нравится, отсюда возникают дискуссии.

"Но, в принципе, то, что 9 миллиардов будут — это однозначно. Тут особых проблем нет. Хотя, как вы сами понимаете, Украина просила ещё больше. По той простой причине, что даже 9 миллиардов, которые получит, это мало. Надо в 2-3 раза больше, если уж на то пошло. И пока вот эта тема увеличить эту сумму с 9-ти обсуждается. Может быть, действительно Европа пойдёт на то, что в следующем году она увеличит эту сумму в несколько раз, что крайне необходимо для Украины", — выразил свою точку зрения экономист.