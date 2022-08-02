Политолог о визите Пелоси на Тайвань: Китайцы ответят жёстко, у них нет выбора

Политолог Александр Ведруссов в беседе с Pravda.Ru объяснил мотивы США, чей представитель Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Ведруссов считает, что китайцев поставили в неудобное положение, так как развязывание войны не входит в их планы.

Политолог не верит в то, что США сами подталкивают Китай именно к военному решению тайваньского вопроса. Он уверен, что Америка не настроена на однозначную провокацию, чреватую военным столкновением.

"Но так вот получается, что спикер Пелоси решила сделать красивый дембельский аккорд на день ВДВ, потому что она уходит из политики в этом году, она не будет уже лидером большинства, она уходит на политическую пенсию", — сказал Ведруссов.

Эксперт считает, что действия Пелоси противоречат интересам США.

"И тут мы наблюдаем картину достаточно интересную, что (роль личности в истории в плохом смысле) действия одного лица, которая решила красиво выйти на политическую пенсию, уже подорвали американско-китайские отношения, уже как бы ни развивались события, и поставили в каком-то плане мир на грань полномасштабных военных столкновений великих держав", — выразил свою точку зрения политолог.

Ведруссов считает, что Америка посылает определённые сигналы миру, так как "важен символизм", а не какие-то конкретные действия.

"Официальное лицо американское прибывает в Тайвань — уже достаточный уровень дипломатической, символический эскалации. И Китай опять же стоит перед выбором: реагировать на невоенную эскалацию военными методами, тогда всё-таки в глазах, в том числе и мира Китай может оказаться стороной, которая развязала именно военное противостояние. И китайцы очень этого опасаются", — объяснил эксперт.

Политолог назвал ситуацию "отложенным эффектом разорвавшейся бомбы"

"Думаю, что китайцы ответят непременно. Потому что у них нет другого выбора, кроме как отвечать жёстко, даже если это будет отложено во времени", — поделился своим мнением эксперт.

Ранее Ведруссов заявил о конце глобального мира после визита Пелоси на Тайвань.