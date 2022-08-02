Политолог заявил о конце глобального мира после визита Пелоси на Тайвань

Политолог Александр Ведруссов прокомментировал Pravda.Ru визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Ответ Китая будет не столько военным, сколько санкционным, может быть, каким-то торговым, экономическим. Сейчас все китайско-американские потенциальные проекты потерпят неминуемый крах, будет жёсткое размежевание в любом случае. Надеемся, что не будет непосредственного военного конфликта между Китаем и США", — заявил Ведруссов.

По его словам, с сегодняшнего дня китайско-американские отношения начнут деградировать.

"Мир уже не будет прежним. Сложный ситуативный союз Америки и Китая, на котором последние десятилетия строились глобальная экономика и геополитические распады, сегодня перестал существовать. Между США и Китаем дальнейшие отношения будут неизбежно деградировать. Мы только можем наблюдать за тем, с какой скоростью это будет происходить, насколько жёстким будет этот разрыв и что это означает для мира", — отметил собеседник издания.

Ведруссов считает, что противостояние двух мировых держав может оказаться выгодным для России в долгосрочной перспективе.

"Глобальный мир сегодня закончился. Он долго распадался-распадался, но никак не мог распасться. Но сложно не увидеть определенные положительные стороны этого противостояния для самой России", — добавил политолог.

Ранее Китай выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань. В заявлении МИД КНР говорится, что поездка спикера палаты представителей США ухудшила китайско-американские отношения, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, а также пошатнула мир и стабильность в Тайваньском проливе.