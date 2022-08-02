Политолог Александр Ведруссов прокомментировал Pravda.Ru визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Ответ Китая будет не столько военным, сколько санкционным, может быть, каким-то торговым, экономическим. Сейчас все китайско-американские потенциальные проекты потерпят неминуемый крах, будет жёсткое размежевание в любом случае. Надеемся, что не будет непосредственного военного конфликта между Китаем и США", — заявил Ведруссов.
По его словам, с сегодняшнего дня китайско-американские отношения начнут деградировать.
"Мир уже не будет прежним. Сложный ситуативный союз Америки и Китая, на котором последние десятилетия строились глобальная экономика и геополитические распады, сегодня перестал существовать. Между США и Китаем дальнейшие отношения будут неизбежно деградировать. Мы только можем наблюдать за тем, с какой скоростью это будет происходить, насколько жёстким будет этот разрыв и что это означает для мира", — отметил собеседник издания.
Ведруссов считает, что противостояние двух мировых держав может оказаться выгодным для России в долгосрочной перспективе.
"Глобальный мир сегодня закончился. Он долго распадался-распадался, но никак не мог распасться. Но сложно не увидеть определенные положительные стороны этого противостояния для самой России", — добавил политолог.
Ранее Китай выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань. В заявлении МИД КНР говорится, что поездка спикера палаты представителей США ухудшила китайско-американские отношения, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, а также пошатнула мир и стабильность в Тайваньском проливе.
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