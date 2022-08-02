Ананских: исключение РФ из мировой экономики приведёт к обратному эффекту

Желание исключить Российскую Федерацию из мировой экономики приведёт к обратному эффекту. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы Комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя Pravda.Ru желание стран G7 полностью запретить транспортировку российской нефти.

По словам Ананских, группа недружественных РФ компаний уже полгода целенаправленно придумывают план, как ухудшить жизнь России и её граждан. Однако в итоге всё выходит наоборот. Депутат заявляет, что западные компании забывают, что Россия — это крупнейшая страна мира и один из крупнейших игроков на международной арене.

"Время уже показало, что ограничить Россию и убрать из международной экономики невозможно. Поэтому все эти санкции возвращаются к тем странам, которые вводят их против России. И надо сказать, что здесь уже никто не сомневается, что дальнейшие санкции будут приводить именно к такому же эффекту", — заявил Ананских.

Депутат отметил, что Москва уже успела нарастить импортозамещение в ряде областей. Также Ананских рассказал, что Россия продаёт энергоносители и энергоресурсы не только в Европу, но и на восток и юг. Он убеждён, что санкции, которые будет вводить Запад, всё равно будут возвращаться бумерангом к этим странам и к их жителям.

"И я бы всё-таки рекомендовал подумать о том, что нужно сделать руководителям западных стран для того, чтобы их жителям жилось легче. А исключение Российской Федерации из мировой экономики приведёт лишь к обратному эффекту", — заключил Ананских.

Страны "Большой семерки" (G7) задумались о том, чтобы полностью запретить услуги, которые позволяют перевозить российские нефть и нефтепродукты. Уточняется, что полный запрет российской нефти может быть введён, если её стоимость не согласована международными партнерами.