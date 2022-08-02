Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на прибытие спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. По мнению российского политика, китайские власти напрасно уделили так много внимания визиту "бедной бабушки" на остров.
"Можно же было тихо и молча всё завершить, так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями", — подчеркнул Кадыров.
Вместе с этим он заявил, что весь мир наблюдал за полётом американской чиновницы. Руководитель Чечни отметил, что выступает против войны Пекина и Вашингтона. Однако политик обратил внимание на нарушения интересов стран.
"Кое-кто должен кое-кого успокоить", — заключил глава российского региона.
Ранее Кадыров заявил, что мировая общественность после поездки Пелоси на Тайвань поймёт, какую страну можно назвать "великой державой".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.