Кадыров о реакции Китая на визит Пелоси: "Бедную бабусю несколько часов пугали"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на прибытие спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. По мнению российского политика, китайские власти напрасно уделили так много внимания визиту "бедной бабушки" на остров.

"Можно же было тихо и молча всё завершить, так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями", — подчеркнул Кадыров.

Вместе с этим он заявил, что весь мир наблюдал за полётом американской чиновницы. Руководитель Чечни отметил, что выступает против войны Пекина и Вашингтона. Однако политик обратил внимание на нарушения интересов стран.

"Кое-кто должен кое-кого успокоить", — заключил глава российского региона.

Ранее Кадыров заявил, что мировая общественность после поездки Пелоси на Тайвань поймёт, какую страну можно назвать "великой державой".