Спецборт со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе.
Из самолета вышла делегация, следом по трапу спустилась Пелоси в розовом костюме и в маске.
Жители Тайваня встречают спикера Палаты представителей США в желто-голубых масках.
Ранее с японских баз вылетели восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков ВВС Соединённых Штатов Америки, сообщают местные СМИ.
В свою очередь, китайские самолёты Су-35 взяли под контроль Тайваньский пролив.
По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, визит Пелоси на Тайвань — грубое вмешательство во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям.
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