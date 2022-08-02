Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кедми о войне США с Китаем: будет уничтожен весь тихоокеанский флот Штатов
Монтян: "С 1 сентября салорейх начнёт прикрываться детишками"
Трасс оконфузилась, перепутав предлог в заявлении про Путина
Китаю не хватит сил захватить Тайвань, заявил японский эксперт
Кадыров о реакции Китая на визит Пелоси: "Бедную бабусю несколько часов пугали"
Член "Союза Десантников России" Юрьев: "В России ВДВ — это в Японии камикадзе"
Хазин: страны Прибалтики будут стоять на коленях перед Россией
Эндокринолог Гончарова рассказала, как бороться с зависимостью от кофе
Кедми: США в попытке спасти антироссийский плацдарм на Украине готовы на ложь

Спецборт Пелоси приземлилась в столице Тайваня

Мир

Спецборт со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе.

Из самолета вышла делегация, следом по трапу спустилась Пелоси в розовом костюме и в маске.

Жители Тайваня встречают спикера Палаты представителей США в желто-голубых масках.

Ранее с японских баз вылетели восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков ВВС Соединённых Штатов Америки, сообщают местные СМИ.

В свою очередь, китайские самолёты Су-35 взяли под контроль Тайваньский пролив.

По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, визит Пелоси на Тайвань — грубое вмешательство во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Ольга Лебедева Китаевед Виногродский: у США не хватит духу пустить Пелоси на Тайвань Ольга Лебедева Любовь Степушова Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье Любовь Степушова Андрей Николаев Пятая статья Устава НАТО никого ни к чему не обязывает? Андрей Николаев
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Последние материалы
Эндокринолог Гончарова рассказала, как бороться с зависимостью от кофе
Кедми: США в попытке спасти антироссийский плацдарм на Украине готовы на ложь
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Спецборт Пелоси приземлилась в столице Тайваня
Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ
Военный политолог о словах Гуттериша: Ядерная война может начаться в любой момент
Эксперт Рожин: США могут развязать войны на Тайване, в Косово и в Ираке
Додон: Санду должна "оставить гордость" и посетить Москву для переговоров о газе
Рожин: КНР готов нанести самый болезненный удар по США
В Горсовете приняли отставку мэра Красноярска Сергея Ерёмина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников