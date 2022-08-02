Спецборт Пелоси приземлилась в столице Тайваня

Спецборт со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе.

Из самолета вышла делегация, следом по трапу спустилась Пелоси в розовом костюме и в маске.

Жители Тайваня встречают спикера Палаты представителей США в желто-голубых масках.

Ранее с японских баз вылетели восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков ВВС Соединённых Штатов Америки, сообщают местные СМИ.

В свою очередь, китайские самолёты Су-35 взяли под контроль Тайваньский пролив.

По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, визит Пелоси на Тайвань — грубое вмешательство во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям.