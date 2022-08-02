Эксперт Рожин: США могут развязать войны на Тайване, в Косово и в Ираке

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что администрация президента США Джо Байдена может инициировать "маленькую войну", чтобы компенсировать сокрушительное падение рейтинга американского лидера.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики, в настоящее время США готовят почву для того, чтобы создать на планете новые очаги конфликтов.

"Нужна где-то маленькая победоносная война, для этого и провоцируются кризисы", — сообщил Рожин в беседе с изданием Украина.ру.

Он считает, что в ближайшее время Вашингтон может инициировать конфликты на Тайване, в Косово и в Ираке.

Ранее Рожин говорил, что пока Россия занята спецоперацией на Украине, Вашингтон может развязать другой конфликт. Белый дом давно подготовил целую "кучу" кризисных ситуаций по всей планете, поскольку ему нужна небольшая, но победоносная война, чтобы правящая партия не проиграла на промежуточных выборах, отмечал военный эксперт.