Кадыров оценил визит Пелоси на Тайвань: "Посмотрим, кто "великая держава"

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

"Через 15 минут посмотрим, кто "великая держава": США или Китай. Мы о себе не говорим", — сказал глава российского региона.

По данным телеканала "Саньли", американская чиновница окажется в Тайбэе примерно в 17:00 по московскому времени. Также журналисты заявили, что самолёт с ней вошёл в воздушное пространство Тайваня.

Ранее сообщалось, что международные инвесторы обеспокоились последствиями визита Пелоси на остров.