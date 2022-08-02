Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.
"Через 15 минут посмотрим, кто "великая держава": США или Китай. Мы о себе не говорим", — сказал глава российского региона.
По данным телеканала "Саньли", американская чиновница окажется в Тайбэе примерно в 17:00 по московскому времени. Также журналисты заявили, что самолёт с ней вошёл в воздушное пространство Тайваня.
Ранее сообщалось, что международные инвесторы обеспокоились последствиями визита Пелоси на остров.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.