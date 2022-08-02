Жарихин: в рядах СБУ растёт напряжённость и подозрительность

Политолог Владимир Жарихин поделился своими мыслями по поводу причин, которые привели к расколу в Службе безопасности Украины (СБУ).

По мнению эксперта, дело тут в разнице позиций старого и нового поколения СБУ.

"Между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе "революции достоинства", растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке", — сказал Жарихин в разговоре с "ПолитЭкспертом".

Эксперт подчеркнул, что, в отличие от остальных украинцев, представители украинских спецслужб знают, что происходит в стране в действительности, независимо от того, что говорит киевская пропаганда. Именно поэтому многие представители силовых структур Украины принимают решение перейти к сотрудничеству с ВС РФ, ДНР и ЛНР.