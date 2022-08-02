Норин: большие потери ВСУ не приведут к слому боевого духа Киева

Военный историк Евгений Норин заявил, что большие потери ВСУ не приведут к слому боевого духа Украины.

По словам Норина, потери ВСУ серьёзные, но не несут угрозу для демографии. Он заявил, что армия Украины многочисленная, но "не невероятно многочисленная". Историк отметил, что у Киева ещё примерно четыре миллиона человек, "которых можно поставить под ружье".

"У Украины ещё миллиона четыре человек, которых можно поставить под ружьё. Понятно, что четыре миллиона мы не убьем", — сказал историк в интервью "Украине.ру".

Норин заявил, что сейчас потери ВСУ исчисляются десятками тысяч, но он сомневается, что счёт пойдёт на сотни тысяч. По мнению историка, к концу года может случиться патовая ситуация, когда ни союзные силы, ни Киев не смогут радикально поменять баланс сил. Он заявил, что если к этому моменту ни у одной из сторон не появится дополнительного превосходящего фактора, то кампания может длиться очень долго.