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Норин: подразделения ВДВ в ходе СВО на Украине выполняют функции пехоты

Мир

Военный историк Евгений Норин заявил, что подразделения ВДВ в ходе СВО на Украине выполняют функции пехоты.

Норин: подразделения ВДВ в ходе СВО на Украине выполняют функции пехоты

По словам Норина, сейчас десантники на Украине выполняют функции обычной пехоты. Он отметил, что сегодня любая классическая операция ВДВ сопряжена с огромными угрозами и трудностями. Норин пояснил, что парашютные и посадочные десанты — рискованное дело. Он напомнил, как в 2014 году одним выстрелом из ПЗРК была ликвидирована рота десанта.

"ВДВ будут помаленьку реформировать в аэромобильную пехоту. Потому что в наше время парашютные и посадочные десанты — рискованное дело. Это показала практика 2014 года, когда в Луганске один выстрел из ПЗРК обнулил роту десанта. По сути, один человек с "Иглой" уничтожил 50 человек", — рассказал Норин в интервью "Украине.ру".

Норин уверен, что десантников будут использовать как пехоту или для штурмовых задач. Историк заявил, что в ближайшие годы ВДВ ждёт серьёзная реформа.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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