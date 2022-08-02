Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не передаст Украине танки Leopard, поскольку они находятся в "плачевном состоянии".
По данным испанских средств массовой информации, оборонное ведомство Испании планировало направить Киеву 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортёров М113, которые хранятся на складах. Однако Украина должна была профинансировать модернизацию военной техники испанскими заводами.
В беседе с агентством Servimedia Роблес отметила, что Украина не получит от Испании танки Leopard, потому что они "находятся в абсолютно плачевном состоянии". Если их расконсервировать, то могут пострадать люди, которые будут использовать эту технику, добавила министр обороны.
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