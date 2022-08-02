РФ будет предпринимать все усилия для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге она отметила, что российские военные будут и дальше защищать атомную электростанцию от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений", — сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также уточнила, что вопрос, связанный с ситуацией на атомной электростанции, более серьёзен, чем проблемы продовольственной безопасности, калининградского транзита и выдачи виз. Как пояснила Захарова, Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал дом в Энергодаре, в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.