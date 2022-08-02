Захарова: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак ВСУ

РФ будет предпринимать все усилия для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге она отметила, что российские военные будут и дальше защищать атомную электростанцию от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений", — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также уточнила, что вопрос, связанный с ситуацией на атомной электростанции, более серьёзен, чем проблемы продовольственной безопасности, калининградского транзита и выдачи виз. Как пояснила Захарова, Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал дом в Энергодаре, в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции.