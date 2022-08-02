Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко отреагировал на рост напряжённости между республикой и Косово. По мнению дипломата, Евросоюз и США пытаются запустить конфликт, чтобы увеличить санкционное давление на Москву.
"Главная цель — снова поставить Сербию на колени. Принудить Вучича (президента республики Александра Вучича. — Прим. ред.) примкнуть к антироссийским мерам", — подчеркнул Боцан-Харченко, слова которого передаёт "Соловьёв Live".
Ранее зампред Сербской радикальной партии Деян Мирович сказал, что Белград и Косово не станут воевать. Также политик обратил внимание на бездействие военно-политического блока НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.