Посол РФ в Сербии: США принуждают её примкнуть к санкциям конфликтом в Косово

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко отреагировал на рост напряжённости между республикой и Косово. По мнению дипломата, Евросоюз и США пытаются запустить конфликт, чтобы увеличить санкционное давление на Москву.

"Главная цель — снова поставить Сербию на колени. Принудить Вучича (президента республики Александра Вучича. — Прим. ред.) примкнуть к антироссийским мерам", — подчеркнул Боцан-Харченко, слова которого передаёт "Соловьёв Live".

Ранее зампред Сербской радикальной партии Деян Мирович сказал, что Белград и Косово не станут воевать. Также политик обратил внимание на бездействие военно-политического блока НАТО.