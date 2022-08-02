Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Анджей Дуда: если Киев не устоит, Москва будет командовать Польшей и Прибалтикой
Пушков: Венгрия вынужденно присоединилась к санкциям против РФ из-за диктата ЕС
Скибицкий: перед ударами из РСЗО HIMARS Киев консультируется с США
Радийщики установили рекорд РФ по самому продолжительному марафону: сутки эфира
Россияне смогут увидеть самый яркий звездопад года в августе
Шольц: ФРГ направляет Украине вооружение, которого ещё нет у немецких ВС
В Казани судебного пристава-дознавателя задержали за посредничество во взятках
Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут
Белый дом: в Афганистане ликвидировали главаря "Аль-Каиды"*

Экс-полковник ВВС США: у России есть идеальное космическое оружие

Мир

Идеальным космическим оружием являются не противоспутниковые ракеты, а лазер. У России есть лазерная установка "Калина", способная вывести из строя важнейшие американские космические системы. Об этом пишет полковник ВВС США в отставке Чарльз Бим в статье Forbes.

Экс-полковник ВВС США: у России есть идеальное космическое оружие

По мнению эксперта, противоспутниковые ракеты не представляют серьёзной угрозы национальной безопасности, а вот лазерное оружие не даёт руководству США спать по ночам.

Недавно стало известно о новой неминуемой угрозе, разработанной Россией в дополнение к имеющемуся комплексу наблюдения за космосом. Эта новинка называется "Калина" и представляет собой "зловещее лазерное оружие", отмечает военный.

"Калина" работает со скоростью света и может мгновенно вывести из строя ключевые космические системы США. Причём для этого не потребуется ни обычной перезарядки, ни обширных цепочек поставок, необходимых для стандартного кинетического оружия или ракеты, пишет Бим.

Полковник призывает не ждать, пока орбитальные спутники США превратятся в камень, а ответить на вызов уже сегодня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Ольга Лебедева Американские предсказатели: мы будем сильно завидовать России Ольга Лебедева Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Силовые структуры
Клупов: РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Последние материалы
Радийщики установили рекорд РФ по самому продолжительному марафону: сутки эфира
Россияне смогут увидеть самый яркий звездопад года в августе
Шольц: ФРГ направляет Украине вооружение, которого ещё нет у немецких ВС
В Казани судебного пристава-дознавателя задержали за посредничество во взятках
Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут
Белый дом: в Афганистане ликвидировали главаря "Аль-Каиды"*
Минобороны Украины: Киев проводит военные операции вместе с Польшей
GТ: КНР готова запустить ракеты в сторону Тайваня как предупреждение США
Малышева оценила шансы Чубайса на выздоровление: "Главное — это плазмаферез"
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников