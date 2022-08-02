Экс-полковник ВВС США: у России есть идеальное космическое оружие

Идеальным космическим оружием являются не противоспутниковые ракеты, а лазер. У России есть лазерная установка "Калина", способная вывести из строя важнейшие американские космические системы. Об этом пишет полковник ВВС США в отставке Чарльз Бим в статье Forbes.

По мнению эксперта, противоспутниковые ракеты не представляют серьёзной угрозы национальной безопасности, а вот лазерное оружие не даёт руководству США спать по ночам.

Недавно стало известно о новой неминуемой угрозе, разработанной Россией в дополнение к имеющемуся комплексу наблюдения за космосом. Эта новинка называется "Калина" и представляет собой "зловещее лазерное оружие", отмечает военный.

"Калина" работает со скоростью света и может мгновенно вывести из строя ключевые космические системы США. Причём для этого не потребуется ни обычной перезарядки, ни обширных цепочек поставок, необходимых для стандартного кинетического оружия или ракеты, пишет Бим.

Полковник призывает не ждать, пока орбитальные спутники США превратятся в камень, а ответить на вызов уже сегодня.