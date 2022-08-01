Гуттереш принял запросы Украины и РФ на расследование удара по СИЗО в Еленовке

Россия и Украина отправила запросы генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой расследовать удар, нанесённый по СИЗО в Еленовке, в котором содержались сдавшиеся в плен украинские боевики. В данный момент рассматривается, возможно ли провести подобное расследование, о чём проинформировал официальный представитель Гуттереша Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН", — сообщил Дюжаррик в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке в ДНР из присланных Вашингтоном РСЗО HIMARS. Результатом удара стала гибель 50 украинских военнопленных, ещё 73 человека получили ранения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Киев преднамеренно нанёс удар по изолятору в Еленовке по причине того, что у содержащихся там украинских военных начали брать показания. Представители Минобороны РФ добавили, что Москва потребовала расследовать удар по Еленовке у ООН и Международного комитета Красного Креста.