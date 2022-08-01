В Минобороны Арцаха сообщили, что военные Азербайджана массированно обстреляли Нагорный Карабах.
В сообщении министерства говорится, что 1 августа на ряде участков северной и северо-западной границы Республики Арцах азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения. По данным Armenia Today, ВС Азербайджана обстреляли несколько сёл в Нагорном Карабахе. Потерь с армянской стороны нет.
Отмечается, что на данный момент ситуацию удалось урегулировать.
В Минобороны сообщили, что информация о напряженности в прилегающих районах Сюникской и Гегаркуникской областей не соответствует действительности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.