Минобороны Арцаха: Азербайджан массированно обстрелял Нагорный Карабах

В Минобороны Арцаха сообщили, что военные Азербайджана массированно обстреляли Нагорный Карабах.

В сообщении министерства говорится, что 1 августа на ряде участков северной и северо-западной границы Республики Арцах азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения. По данным Armenia Today, ВС Азербайджана обстреляли несколько сёл в Нагорном Карабахе. Потерь с армянской стороны нет.

Отмечается, что на данный момент ситуацию удалось урегулировать.

В Минобороны сообщили, что информация о напряженности в прилегающих районах Сюникской и Гегаркуникской областей не соответствует действительности.