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Украина начала принудительную эвакуацию жителей оккупированного ВСУ Артёмовска

Мир

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Украина начала принудительную эвакуацию жителей оккупированного ВСУ Артёмовска.

В эфире Первого канала Марочко рассказал, что ВСУ начали принудительно эвакуировать мирных граждан Артёмовска (Бахмута). При этом украинские силовики занимаются мародёрством. По словам Марочко, командование поддерживает военных ВСУ и считает, что "все ценные вещи мирных граждан — это их трофеи".

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики нацбатальонов оборудовали склад в медицинском колледже в Артёмовске. Все подходы к зданию заминированы.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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