Канадский историк обозначил настоящую границу Украины — Новороссии там нет

Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов призвал "расширить географию СВО", назвав исторической ошибкой нахождение в составе Украины нескольких регионов.

Политолог и публицист Михаил Поликарпов подтвердил правоту чиновника. Оказывается, еще в 80-е годы прошлого века канадский историк Орест Субтельный, изучавший историю Незалежной, обозначил ее историческую границу. Ее так и называют "Линия Субтельного":

Всё, что на карте находится ниже этой линии — Днепропетровская, Николаевская, Одесская Харьковская и Херсонская области — это Новороссия, русскоязычные регионы. Все, что выше — Малороссия, то есть, собственно, Незалежная.

"линия Субтельного" на карте Украины

"Я знаю людей на Украине, которые, будучи националистами, считают, что страну нужно поделить по этой линии, потому что по разные стороны этого рубежа живут совершенно разные народы. Так что заявление замглавы Херсонской области логично. Точно также, как абсолютно нелогично было нахождение Крыма, Донбасса и ряда других областей в составе Украины", — говорит Поликарпов.