Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук объявила о намерении властей страны эвакуировать 200 тысяч украинцев, проживающих на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Мотивировка вполне гуманная, со ссылкой на Кодекс о гражданской защите населения:

"В этих районах отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения. Каждый взрослый член семьи обязан позаботиться о детях. В Донецкой области 52 тыс. детей, их нельзя подвергать смертельной опасности в зимний период без тепла и света", — пояснила журналистам министр.

Причём, по ее словам, эвакуация будет "обязательной", что, видимо, следует понимать как "принудительной".

Политолог Юрий Кот напомнил, что однажды в истории юга России такое уже было — когда туда пришли гитлеровские войска, которые угоняли людей — прежде всего детей — в Германию. Сейчас, уточнил публицист, Киев намерен устроить ровным счетом тоже самое — вывезти людей с юго-востока Украины (который скоро станет югом России) в западную и центральную части страны:

"Тактика ведения боевых действий ВСУ — прикрываться мирными жителями. Западенцам своих, наверное, жалко для этого использовать. Вот для этого им нужны "чужие" — русские из восточного региона.

Западенцы, которые были основателями и основной движущей силой нацистского переворота на Украине, сейчас будут вынуждать людей бросать всё дома и переезжать к ним. Они что, заботиться о них будут? Нет, конечно. Мы никогда не будем своими для них, им нужны люди как материал, который будет прикрывать их, когда русская армия закончит освобождать Донбасс и двинется в остальные регионы Украины".