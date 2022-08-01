CNN: власти Тайваня ожидают визит Пелоси вопреки опасениям администрации Байдена

Тайваньский чиновник заявил американским журналистам, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проигнорирует переживания Белого дома и совершит рабочую поездку на остров.

Его представитель анонимно рассказал CNN, что Пелоси планирует переночевать на территории Тайваня. При этом члены администрации лидера Штатов Джо Байдена обеспокоены решением политика, подчеркнул источник телеканала. Чиновник добавил, что время прибытия Пелоси пока никто не сообщал.

Ранее политолог Сергей Санакоев в интервью Pravda.Ru раскрыл последствия визита спикера на Тайвань. Эксперт допустил вооружённое столкновение США и КНР.

"Пекин может сбить самолёт или посадить его сопроводительными истребителями Народно-освободительной армии на материковый Китай", — сказал аналитик.