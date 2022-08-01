Китайцев восхитило обещание Путина вооружить корабли ВМФ РФ "Цирконами"

Китайских пользователей восхитило сообщение российского лидера Владимира Путина о том, что в скором будущем в ВС РФ поступят на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".

Комментаторы портала "Гуаньча" отметили, что "Цирконы", несмотря на свои небольшие размеры, являются мечтой многих стран, которые многое бы отдали, чтобы получить себе подобное оружие.

Комментаторы "Гуаньчи" напомнили, что Россия "всегда была и будет на первом месте в области вооружений", и никто не может конкурировать с ней в этой области.

"Путин заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ любыми средствами. После такого заявления никто не должен осмеливаться заходить в российские воды", — написал один из комментаторов.

Китайские пользователи выразили мнение, что России и Китаю следует держаться вместе, потому что за ними стоят "все народы третьего мира", и призвали США быть осмотрительнее, отметив, что РФ движется в верном направлении.

"Я смотрел парад российского флота на Неве. Русские восхитительны", — поделился эмоциями другой пользователь.

В своей речи во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 31 июля лидер России Владимир Путин предупредил о готовности страны обеспечивать неприкосновенность своих морских границ всеми средствами, и проинформировал, что "Циркон" станет на вооружение в ВС РФ уже через несколько месяцев в том районе, в котором это будет наиболее необходимо с точки зрения безопасности государства.