Война США и КНР может начаться из-за Тайваня, внимание к Киеву ослабнет

Угроза полномасштабного вооружённого конфликта становится всё реальнее на фоне растущего риска прямого столкновения США и Китая. Ситуация между Вашингтоном и Пекином обострилась после намерения спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань.

Некоторые эксперты полагают, что на данный момент ни США, ни Китай не хотят войны, поскольку Вашингтон направляет все свои силы на Украину, а Пекин не готов обрывать связи с Европой. Об этом заявили в издании Страна.ua.

Более того, США неоднократно заявляли, что не будут вмешиваться а украинский конфликт, однако с Тайбэем ситуация обстоит иначе. Если начнётся конфликт вокруг Тайваня, поставки вооружения в Киев могут резко сократиться, так как оружие понадобится в другом месте, считают эксперты.

"Для США главной угрозой по-прежнему остаётся Китай, и, если полыхнет в азиатском регионе, украинский вопрос может отойти на второй план", — сказал аналитик Питер Стоун.