Бизнесмен Ляпин предрёк ЕС неприятности из-за Алжира: "Лошадь сдохла"

Бизнесмен Михаил Ляпин уверен, что Алжир начнёт диктовать Евросоюзу свои условия, как только вольётся в ряды БРИКС. Предприниматель объяснил, какие угрозы стоят перед ЕС.

Обращение стран БРИКС в сторону Алжира, по мнению владельца финансовых сервисов в Восточной Африке Михаила Ляпина, может обернуться для Евросоюза неприятностями.

Ранее сообщалось, что Испания может лишиться газа из-за Алжира, если решит им "делиться".

Бизнесмен уверен, что крупный экспортер природного газа и азотных удобрений за счёт вступления в альянс получит новые рынки экспорта и инвестиции. При этом Алжир, по убеждению Ляпина, начнёт диктовать свои условия при реализации торговых сделок с Евросоюзом.

"До текущего момента основным рынком экспорта для Алжира был ЕС, но, видимо, Алжир подозревает, что если лошадь сдохла, то следует непременно слезать и объединяться с другими, не западными развивающимся странами, крупнейшими экспортерами природных ресурсов в мире", — цитирует слова предпринимателя NEWS.ru.